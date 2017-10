Guida TV: tutti i programmi tv di stasera, giovedì 5 ottobre 2017

Guida tv completa di giovedì 5 ottobre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti RAI. Ecco le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 ore 21:25, andrà in onda la fiction con Veronica Pivetti Provaci ancora prof. Renzo, dopo la morte di Carmen, deve crescere da solo il figlio Renzito, ma non è solo: a sostenerlo c’è Camilla. Renzo, intanto, sta iniziando a frequentare Marta, la preside della scuola per adulti dove insegna Camilla. Gaetano, intanto, indaga sulla morte di Cesare Fusco, un sensitivo. George, il marito di Livia, sostiene di esser stato derubato del portafoglio, ma in realtà lo ha perso sul luogo dell’omicidio… Su Rai 2 alle ore 21.15 andrà in onda Nemo – Nessuno escluso. Su Rai 3 ore 21:20 vedremo il film The Putin interviews.

La guida tv di questa sera giovedì 5 ottobre 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

La nostra guida TV sulla prima serata delle principali emittenti continua con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset: su Rete 4 alle ore 21.20 vedremo il film La frode. Il magnate Robert Miller sta cercando di vendere il suo impero finanziario a una grande banca, prima che le frodi che ha messo in atto per anni vengano a galla… Su Canale 5 andrà in onda il programma di intrattenimento Chi ha incastrato Peter Pan. Su Italia 1 vedremo Edge of tomorrow.

Secondo le anticipazioni della Guida Tv, su La7 va in onda il documentario Piazza pulita, il programma di approfondimento politico condotto da Corrado Formigli.