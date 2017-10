Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata del 5 ottobre 2017: Beatriz e Matias, la fine di un amore

Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata del 5 ottobre 2017: Beatriz viene rifiutata da Ismael. Il Segreto torna oggi, puntuale alle 16,20, con una nuova puntata ricca di colpi di scena. Oggi assisteremo ad una situazione che non ci piacerà per nulla: secondo le anticipazioni ufficiali della soap, Beatriz decide di lasciare Matias. Beatriz chiede un incontro con Matias, e gli dice di volerlo lasciare. Non gli confessa della cotta per Ismael, ma adduce come scusa la mancanza di fiducia che hanno l’uno nell’altra e dice che non lo sente più vicino come prima. Beatriz tiene Matias all’oscuro dei sentimenti che nutre nei confronti di Ismael, anche perché la storia con il perfido ragazzo sembra, per fortuna, non avere un seguito: Beatriz si dichiara a Ismael che, però, la rifiuta.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata del 5 ottobre 2017: il coraggio di Carmelo.

Secondo le anticipazioni ufficiali de Il Segreto in onda oggi, 5 ottobre 2017, Oresimo dichiara nuovamente ad Elodia il suo amore. Se prima Elodia non si era chiaramente pronunciata su quali fossero e sue intenzioni con Oresimo, adesso fa capire chiaramente che non ricambia il suo amore.

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano, inoltre, che Carmelo, sotto minaccia di Cristobal, è costretto a tradire l’amico Severo Santacruz. Carmelo non ha scelta: sa che facendo firmare i documenti che Cristobal vuole che Severo firmi, l’amico perderà il possesso di tutti i suoi beni, ma si sente con le spalle contro al muro. Se non li farà firmare, l’ex intendente farà del male ad Adela e a suo figlio. Carmelo, però, sarà protagonista di un gesto molto coraggioso…