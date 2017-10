La prova del cuoco. Puntata di oggi 5 ottobre 2017. La puntata di oggi 5 ottobre 2017 de “La prova del cuoco”, inizia con una spumeggiante Antonella Clerici che riceve dal pubblico in studio uno dei suoi dolci preferiti: la sablè di mela annurca.

La frizzante conduttrice indossa una vivace camicia con stampa grafica e jeans. Nella prima parte della gara de “La prova del cuoco” vengono attribuite 5 penalità. Il pomodoro rosso ed il peperone verde cominciano la sfida. Gli straccetti di carne sono protagonisti in entrambi i piatti dei contendenti: come millefoglie e melanzane per il pomodoro rosso e con curry e riso basmati per il peperone verde. Antonella Clerici decreta che sarà il peperone verde ad infliggere agli avversari una penalità.

La prova del cuoco. Puntata di oggi 5 ottobre 2017.

Nell’angolo de “La prova del cuoco” dedicato alle ricette di Anna Moroni arriva Lorella Cuccarini come ospite a sorpresa. La simpatica Anna prepara un fritto fantasia con la collaborazione della sua ospite. Gabriele Bonci prepara una focaccia con zucca e salsiccia. Il peperone verde decide che la penalità di oggi sarà il “cavolo a merenda”, costringendo la squadra del pomodoro rosso ad utilizzare nella propria proposta il cornetto dolce. Il pomodoro rosso dovrà trovare il modo di integrare questo scomodo ingrediente con i ravioli di luganica, salsa di fontina e luganica laccata con carote e lampascioni. Alla fine decide di utilizzare il croissant sbriciolandolo sui ravioli. Il peperone verde prepara dei maltagliati integrali con moscardini e pomodori secchi ed un uovo con salsa di funghi e insalatina croccante.

Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, ricette e news su La Prova del Cuoco.