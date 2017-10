Grande Fratello Vip 2017, le news ed il daytime ad oggi, 6 ottobre 2017

Grande Fratello Vip 2017, il daytime di oggi 6 ottobre 2017: la malinconia di Simona. Al Grande Fratello Vip i concorrenti sono molto malinconici. Simona Izzo sta attraversando un grande momento di sconforto in cui sta pensando di voler abbandonare il gioco anche se al televoto della puntata di lunedì sera del Grande Fratello Vip 2017 dovesse uscire Lorenzo. “Ho imparato che non so fare i giochi di gruppo”, spiega. Poi ricorda la gemella Rossella, e parla del rapporto molto stretto che hanno. Simona sente il peso della lontananza dalle persone che le sono care. Al Grande Fratello Vip Simona, però, non è sola, e sente l’affetto di tutti i ragazzi della casa. Anche Jeremias corre ad abbracciarla, e dice di volerle molto bene. Daniele prova ad incoraggiarla e a spronarla, tutti in casa le sono molto vicini.

Grande Fratello Vip 2017, il daytime di oggi, 6 ottobre 2017: le lacrime di Cristiano Malgioglio.

Anche Cristiano Malgioglio oggi al Grande Fratello Vip ha avuto un momento di malinconia. Cristiano si lascia andare alle lacrime e si sfoga con Giulia De Lellis: “Mi sono messo a piangere. Ho sentito una canzone che mi ha riportato alle mente un po’ di ricordi, così mi sono venute fuori le lacrime”. Anche Cecilia ha un desiderio: vorrebbe andare al parco a giocare con il suo nipotino. Al Grande Fratello Vip le ragazze provano a tirarsi su misurando abiti, e Simona fa provare a Cecilia alcuni vestiti che le vanno stretti. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.