Grande Fratello Vip 2017: la versione dei fatti di Marco Predolin. Marco Predolin, concorrente del Grande Fratello vip 2017, uscito dalla casa a causa di una bestemmia pronunciata sotto l’occhio vigile delle telecamere, non ha accettato del tutto la decisione della produzione di escluderlo dal gioco, né il processo mediatico al quale è stato sottoposto per alcune frasi irriverenti rivolte a Cristiano Malgioglio ed altre affermazioni giudicate omofobe. Dopo i primi attimi di confusione e di tensione a seguito della squalifica, il conduttore è passato al contrattacco, spiegando la sua versione dei fatti con un video pubblicato su Instagram stories.

Grande Fratello vip 2017: lo sfogo di Predolin.

Predolin, escluso dalla casa del Grande Fratello Vip 2017, ha postato un video al quale ha affidato tutta la propria amarezza per l’accaduto, ma anche la voglia di non lasciarsi abbattere. Nel video il conduttore televisivo, da tempo passato alla radio, ha precisato di non essere assolutamente omofobo. “Tutto è stato travisato, io sono amico dei gay, scherzo con loro e loro scherzano con me. Lavoro con persone della radio che sono dichiaratamente gay”, ha sottolineato. Ed ancora:” Se posso aver offeso qualcuno, mi sono scusato e continuo a farlo. Non voglio offendere nessuno, né la religione né tanto meno i gay”.

Per quanto riguarda Cristiano Malgioglio, ha chiarito:”Ho rivisto quello che ho detto su Malgioglio, non ho fatto altro che fare un’allegoria”. Sulla bestemmia, invece:” “Su quel “mannaggia…” intendevo la cantante! Scherzo, credo di aver spiegato in diretta la mia ignoranza, lungi da me voler offendere tutti gli dei di questo mondo, sono pulito e tranquillo. Vengo in pace, accetto il confronto sereno”.

Predolin tenterà di salvare qualcosa di quest’esperienza al Grande Fratello Vip 2017″: Io ho sbagliato”, ha affermato, “loro hanno applicato un regolamento. Ma stiamo parlando di un gioco. Cercherò con Canale 5 di trovare una soluzione per non essere escluso da tutto”. In ogni caso rivedremo presto Marco Predolin su Canale 5, come da lui stesso annunciato. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.