Grande Fratello Vip 2017: nuova squalifica in arrivo? I fan insorgono

Grande Fratello Vip 2017: nuova squalifica in arrivo? E quando il clima nella casa del Grande Fratello Vip 2017 sembrava essere tornato sereno ecco che insorgono nuove polemiche, o forse non del tutto appianate. Nella casa del Grande Fratello Vip 2017 potrebbe esserci una nuova squalifica nella prossima puntata, così come è già successo nella scorsa puntata a Marco Predolin, che come ben saprete è stato squalificato per la sua bestemmia choc. Numerosi sono i fan del Grande Fratello Vip 2017 che chiedono a gran voce provvedimenti seri anche nei confronti di Giulia De Lellis, ritenendo che la produzione del Grande Fratello Vip 2017 dovrebbe considerare altrettanto gravi anche le parole omofobe che sono state pronunciate dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La reazione dei mondo web nei confronti di Giulia De Lellis è stata durissima, al punto che in tanti hanno chiesto a gran voce al Grande Fratello Vip 2017 di provvedere con la squalifica immediata dal gioco.

Grande fratello Vip 2017: Giulia De Lellis verrà squalificata?

Contro i commenti di Giulia, in questi giorni, si sono schierati un bel po’ di personaggi famosi, tra cui Alfonso Signorini che ha criticato duramente la ragazza anche nella sua trasmissione web e poi Karina Cascella, l’opinionista di Pomeriggio 5 e Domenica Live, che non ha apprezzato per niente le parole della ragazza. In rete c’è chi chiede al Grande Fratello Vip 2017 di pensarci bene e di prendere dei seri provvedimenti anche nei confronti della giovane Giulia De Lellis. Possibile che la ragazza venga punita nel corso della prossima puntata Del Grande Fratello Vip 2017 in onda il 9 ottobre su Canale 5? Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.