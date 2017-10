Grande Fratello Vip 2017: Soleil in lacrime, Luca le ha mancato di rispetto. Le sue dichiarazioni a Pomeriggio 5

Grande Fratello Vip 2017: Soleil Sorge in lacrime, Luca le ha mancato di rispetto. La fidanzata di Luca Onestini attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2017, Soleil Sorge, dopo essere stata a lungo al centro della polemica a causa dei recenti incontri con l’ex tronista Marco, è stata ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, dove ha avuto modo di spiegare quanto accaduto nelle ultime settimane. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è convintissima che Luca, se sapesse quello che sta avvenendo fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 2017 non sarebbe per niente infastidito dalla situazione, ma accoglierebbe tutto con estrema tranquillità, a differenza di come hanno fatto, invece, l’ex fidanzata del Cartasegna, Federica Benincà, e il fratello di Luca, Gianmarco Onestini, anche perché, stando a quanto raccontato dalla Sorge, anche il compagno le avrebbe nascosto qualcosa. Soleil Sorge ha così portato alla luce la vicenda che ha coinvolto lei e il fratello del fidanzato, Gianmarco.

Grande Fratello Vip 2017: ecco le dichiarazioni di Soleil a Pomeriggio cinque.

Secondo il racconto dell’ex corteggiatrice, pare che Luca abbia avuto dei contatti con Giulia Latini, sua rivale a Uomini e Donne. “Ho dei dubbi sulla nostra storia” ha dichiarato Soleil, che ha raccontato tra le lacrime anche di essere stata esclusa dalle dinamiche familiari di casa Onestini e di non aver ricevuto aiuto dal cognato per scoprire la verità sul rapporto tra Luca e Giulia. “Giulia Latini, ex corteggiatrice di Luca, ha dichiarato che si erano sentiti e avevano mantenuto un buon rapporto, cosa di cui io ero ignara. Io non potevo mantenere rapporti con Marco e lui con Giulia sì? Io non ho ancora potuto chiarire con Luca questa cosa, perché ne sono venuta a conoscenza quando lui era già entrato nella Casa Del Grande Fratello Vip 2017. Giulia mi ha mandato pure gli screenshot. Si sono sentiti. Questo mi ha fatto male, sì, abbastanza. La cosa che mi ha ferito di più è stata sapere che questa cosa era stata fatta dal mio fidanzato, dal quale mi aspettavo completa onestà. Io in macchina con Marco ero andata perché ero a Milano per la Fashion Week, ero in giro con la mia amica Giulia Salemi e dovevo andare da un evento all’altro e lui ci ha offerto un passaggio. Tutto lì. Usciti da qui si scopre di Giulia Latini e siccome Gianmarco ha la password dell’Instagram di Luca, gli ho chiesto di controllare il profilo per scoprire se fosse stata lei a rompere le scatole a Luca o il contrario. Io ero intenzionata ad affrontare tutte queste cose con Luca una volta fuori dalla Casa Del Grande Fratello Vip 2017, non voglio il chiarimento in tv e non volevo assolutamente parlarne di questa cosa perché io ci tengo tantissimo alla privacy. Fatto sta che Gianmarco non mi ha fatto controllare e ha voluto nascondere la cosa. Tutti mi raccontavano versioni diverse su questa situazione e io ho capito che mi stava mentendo su questa cosa…Dubbi su Luca? Sono talmente delusa da tutta questa situazione che non so che fare, come lui reagirà, anche perché si tratta della sua famiglia… Purtroppo ho dei dubbi sulla realtà di tutto quello che avevamo costruito, perché c’è stata davvero una mancanza di rispetto. Chiariremo la questione di Marco, ma lui è andato ben oltre. Non so cosa pensare!”. Ecco le dichiarazioni di Soleil Sorge a Pomeriggio cinque. Come si svilupperà la vicenda? Cosa accadrà una volta che Luca sarà fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2017? Per scoprirlo non ci resta che attendere.