Alcune vicende al di fuori della casa del Grande Fratello Vip 2017 stanno alimentando entusiastici gossip. All’interno della sua trasmissione (”Pomeriggio 5”) la conduttrice Barbara D’urso ha fatto parlare Soleil Sorgè (fidanzata Luca Onestini). Soleil ha dato “la colpa” della crisi del suo rapporto con Luca a Giulia Latini: Sorgè ha confessato durante il programma che lui le ha nascosto dei messaggi scambiatosi con Giulia. La ragazza ha rivelato di aver saputo proprio sui social che Luca, prima di entrare nella casa, si è sentito con l’ex corteggiatrice Giulia Latini, con la quale si era creato un ottimo feeling ai tempi della partecipazione a Uomini e donne e che Luca le ha chiesto il suo numero di cellulare per sentirla su WhatsApp.

Soleil lunedì sera dovrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip per avere un confronto diretto con il suo fidanzato e cercare di fare chiarezza anche sul suo presunto flirt con Marco Cartasegna. L’ex corteggiatrice Giulia Latini da parte sua è stata sommersa di commenti negativi sui social quindi ha replicato duramente su Instagram: “Ma chi cavolo ci ha provato! Io stavo anche uscendo con un’altra persone in quel periodo. Quindi per favore visto che non sapete le circostanze, le tempistiche e il testo evitate di sentenziare le persone”. Giulia conclude il suo messaggio dicendo: “Io non ci provo nemmeno con quelli single (perché per me sono i ragazzi che devono corteggiare ed avvicinarsi a una ragazza). Conosco cosa vuole dire essere traditi, quindi io non potrei fare niente di simile“.

Grande Fratello Vip 2017, continuano le critiche nei confronti di Giulia De Lellis.

Non si placano intanto le critiche nei confronti di Giulia De Lellis, accusata di aver fatto dichiarazioni palesemente omofobe nel corso di questi giorni all’interno della casa del GF. La De Lellis ha accusato a sua volta Signorini di essere prevenuto nei propri riguardi e di averla presa di mira. Non si esclude a questo punto che Alfonso Signorini possa fare chiarezza sull’accaduto nel corso della prossima puntata in diretta del Grande Fratello Vip 2017. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.