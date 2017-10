Guida tv completa di venerdì 6 ottobre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo venerdì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la partita di qualificazione ai Mondiali 2018 Italia Macedonia. Su Rai 2 andrà in onda il film Marie Heurtin– dal buio alla luce. Marie Heurtin è sorda e cieca. Dopo un’infanzia trascorsa circondata dell’affetto dei genitori, Marie viene portata dal padre nel convento delle suore di Larnay. Suor Marguerite insegna a Marie come esprimersi. Su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda il film con Ambra Angiolini Ti ricordi di me?Roberto è un cleptomane e per questo è in cura da una terapista. Qui incontra Bea, in terapia perchè narcolettica con gravi episodi di amnesia. Tra i due nasce un sentimento sincero, ma c’è un colpo di scena…

Guida tv di questa sera venerdì 6 ottobre 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, venerdì 6 ottobre 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in ondala rubrica di attualità Quarto grado. Su Canale 5 vedremo la soap spagnola Il Segreto.

Cristobal chiede a Carmelo di ammazzare Severo e Candela. Matias non riesce più a lavorare con Beatriz e si licenzia. Hernando, intanto, trova la cartellina e Beatriz lavorare insieme non e’ facile, e Matias decide di licenziarsi. Hernando trova la cartella che ha provocato l’uccisione di Rogelia ed inizia a capire tutto… Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda King Kong. Stasera La7 trasmetterà invece Propaganda Live, programma condotto da Diego Bianchi.