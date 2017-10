Italia - Macedonia, si gioca stasera a Torino: diretta tv, probabili formazioni e ultime news

Italia – Macedonia, le probabili formazioni di stasera 6 ottobre 2017. Allo stadio Olimpico stasera si gioca la partita di qualificazione per i Mondiali in Russia nel 2018 Italia Macedonia. L’Italia lotta per accedere ai play off ed è obbligata a vincere, così come deve portare a casa i tre punti contro l’Albania. Se l’Italia dovesse pareggiare, non entrerà nella prima fascia e dovrà fare gli spareggi con avversari non semplici da battere. La partita verrà trasmessa in diretta su Rai 1. Vediamo quali sono le probabili formazioni. L’Italia scenderà in campo con un 3-4-3 e schiererà Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Zappacosta, Parolo, Gagliardini, Darmian, Verdi, Immobile, Insigne. La Macedonia risponde con un 3-5-2 e schiera Dimitrievski, Musliu, Velkoski, Zajkov, Ristovski, Spirovski, Hasani, Bardi, Alioski, Nestorovski, Pandev.

Italia – Macedonia, le dichiarazioni di Ventura.

Ventura sa di dover vincere, ma è ottimista. A Sky Sport ha spiegato che: “Non c’è depressione, c’è voglia ed entusiasmo nel gruppo”. La partita di stasera, però, non è da prendere sotto gamba: “È una sfida delicata, la Macedonia davanti con Nestorowski e Pandev è molto più pericolosa di Israele. Nessuno ti regala niente a livello internazionale. Verdi e Bernardeschi sono due giovani con voglia di crescere, sono dei talenti che possono diventare grandi protagonisti”. La tensione è alta, ma Ventura ha dichiarato che già dal primo giorno c’è stato l’obbligo di vincere: “sotto questo aspetto non c’è nessuna variazione. Saranno fondamentali l’entusiasmo, la voglia e la determinazione con cui affronteremo questa partita, con la consapevolezza di aver fatto fin qui un buon lavoro».