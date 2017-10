La prova del Cuoco: la puntata di oggi 6 ottobre 2017. Ultimo incontro settimanale con le ricette de La prova del cuoco e oggi venerdì 6 ottobre 2017. Alla conduzione troviamo la spumeggiante Antonella Clerici. Tanti chef, maestri di cucina e tutti i protagonisti del cooking show di Rai 1 animeranno la puntata di oggi de La prova del Cuoco. Gli chef dell’amato cooking show de La prova del Cuoco, a ritmo di sfida ai fornelli, prepareranno diverse e invitanti ricette. Non mancheranno utili consigli e ricette veloci per preparare piatti davvero unici anche tra i fornelli di casa per poter deliziare gli ospiti con pietanze davvero originali. Ecco le ricette di oggi 6 ottobre 2017.

La prova del cuoco: i calamari ripieni di patate e porri.

A La prova del cuoco di oggi 6 ottobre 2017 viene proposta la ricetta di Gianfranco Pascucci dei calamari ripieni di patate e porri. Bello che in cucina con Pascucci oggi a La prova del cuoco per le ricette del venerdì ci fosse Beppe Fiorello. Il bravissimo attore ha presentato il suo film al cinema in questi giorni. Ecco come Pascucci prepara i calamari ripieni di patate e porri. Puliamo i calamari freschi. Lessiamo le patate e le schiacciamo. Aggiungiamo alle patate il porro a rondelle, capperi e olive, amalgamiamo e versiamo nel sac à poche, farciamo i calamari. Ovviamente possiamo farlo anche con un semplice cucchiaio. In padella facciamo sciogliere una noce di burro, aggiungiamo qualche foglia di cavolo toscano, le mandorle e adagiamo i calamari ripieni che abbiamo chiuso con uno stecchino di legno. Facciamo rosolare un po’ i calamari. In una teglia da forno versiamo un pochino di olio e le erbe aromatiche, adagiamo i calamari e proseguiamo la cottura in forno.

Spaghetti con le vongole con bottarga e pomodoro a La prova del cuoco.

Natale Giunta prepara a La prova del cuoco di oggi 6 ottobre 2017 gli spaghetti alle vongole con pomodoro e bottarga e anche se perde il primo round della gara dei cuochi il suo primo piatto è da provare. Antonella Clerici giudica tra gli spaghetti con le vongole di Giunta e gli spaghetti alle vongole bianchi e senza aglio di Renatone e preferisce il gusto più classico di Renato Salvatori. Restano due ottime ricette per La prova del cuoco ma la penalità la prende Renatone per poi utilizzarla contro Natale Giunta nella gara finale dei cuochi. Il tempo di cottura degli spaghetti e la pasta con le vongole è pronta. Ecco la ricetta di oggi 6 ottobre 2017 da La prova del cuoco del venerdì. Cuociamo li spaghetti ma non sottili, questo il consiglio di Natale Giunta a La prova del cuoco. In pentola mettiamo le vongole senza aggiungere altro, copriamo, le facciamo aprire e poi teniamo da parte l'acqua ricavata. Foderiamo la teglia da forno con la carta forno. Dissaliamo sotto l'acqua i capperi, scoliamo e asciughiamo ben con la carta da cucina e adagiamo sulla teglia. Mettiamo in forno 1 ora a 80° C poi un'altra ora se vogliamo poi frullarli e ottenere la polvere. Continuiamo con la ricetta degli spaghetti con vongole di Natale Giunta. Filtriamo le vongole ottenendo l'acqua di cottura pulita e in questa aggiungiamo il frutto delle vongole, quindi buttiamo i gusci. In padella versiamo un filo di olio con il pepe appena macinato, facciamo insaporire e aggiungiamo la passata di pomodoro, aggiungiamo le vongole con il loro sughetto, non aggiungiamo sale ma aggiungiamo del basilico fresco. Scoliamo la pasta ben al dente e versiamo in padella, facciamo saltare con il sugo, completiamo con la polvere di capperi e se necessario aggiungiamo acqua di cottura e poi bottarga. Serviamo subito.