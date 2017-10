Oroscopo Paolo Fox, oggi 6 ottobre 2017: le previsioni dei segni e i voti a I Fatti Vostri

Oroscopo Paolo Fox, oggi venerdì 6 ottobre 2017: le previsioni dei segni a I Fatti Vostri! Oggi su Rai2 è andata in onda una nuova puntata de I Fatti Vostri, dove non è mancato lo spazio dedicato all’astrologia, affidato a Paolo Fox, che ha rivelato le previsioni e l’oroscopo dei segni per il fine settimana. Scopriamo insieme le nuove previsioni della giornata di oggi venerdì ottobre 2017, ed i voti e l’oroscopo di Paolo Fox per il fine settimana, e facciamo un riepilogo di quelle di ieri.

Nella puntata di oggi venerdì 6 ottobre 2017 Paolo Fox ha assegnato i voti ai vari segni per il fine settimana. Scopriamoli insieme. L’Ariete riceve un 7, il Toro un 8, i Gemelli un 6,5, il Cancro un bel 7, il Leone un 7, la Vergine un voto molto alto, un bel 9. Ed ancora la Bilancia riceve 7,5, lo Scorpione 7, il Sagittario 7, il Capricorno un 8, l’Acquario 6,5 e i Pesci 7.

Nella giornata di ieri giovedì 5 ottobre 2017 Paolo Fox ha assegnato due stelle al Cancro, ai Pesci. Tre stelle al Toro, alla Bilancia ed all’Acquario. Quattro stelle in zona alta per l’Ariete, per i Gemelli, per lo Scorpione, per il Sagittario. Cinque stelle per Leone, Vergine e Capricorno. L’appuntamento è per domenica su Rai2 a Mezzogiorno in Famiglia, dove Fox svelerà la classifica e l’oroscopo dei segni della settimana.