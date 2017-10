Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: la gallery dei tagli di capelli corti e cortissimi più belli

Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: i must-have di stagione. I tagli di capelli 2018 già scalpitano dietro alle quinte. Dal cherry hombrè al fallayage, ci saranno proposte per accontentare tutti i gusti, dove i tagli di capelli corti saranno ancora di tendenza. Amatissimi da sempre, i tagli di capelli corti saranno protagonisti della moda capelli 2018, con tante proposte e novità, insieme ad alcuni trend già in voga nella precedente stagione che continueranno a dominare tra le tendenze must-have dell’autunno inverno. Il taglio di capelli cortissimo e con sfumatura alta, che avrà lunghezze medie davanti e cortissime dietro, renderà il massimo con i capelli naturalmente mossi, ma è adatto anche a chi ha capelli lisci e grossi.

Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: i tagli di capelli corti protagonisti.

Il taglio di tendenza è solo uno: il bowl cut. Di cosa si tratta? È il classico taglio di capelli a scodella da rivisitare in tante sfumature, scalature e da abbinare ai colori capelli autunno/inverno 2018. Un taglio di capelli corto ma non troppo, una sfumatura femminile con un animo rock da portare con tantissimi look diversi: dal bon ton al rock. Dal basic al wavy, il bowl cut, il taglio di capelli corto capelli 2018 per antonomasia, è perfetto sia super liscio sia nella sua versione più lunga mossa. Tuttavia prima di decidere per un taglio di capelli così forte è importante tenere in considerazione alcuni aspetti: valutare sia la forma del volto che quella della testa. Questo è un punto fondamentale perché poi non c’è niente che possa bilanciare il risultato finale. E ciò che è esposto rimane tale.

