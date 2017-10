Uomini e Donne anticipazioni gossip e news Trono Classico e Gay – «Un biliardo per Ester» – Secondo le anticipazioni di U&D nell’esterna di Paolo con Ester lei gli chiede di insegnarle a giocare a biliardo. In seguito il tronista, sdraiato sull’amaca insieme alla ragazza, le chiede come mai nella scorsa puntata si era dichiarata per lui mentre si ‘beccava’ con Mattia. Ester lo rassicura: con lui ha intenzione di fare sul serio. In studio Angela chiede a Paolo cosa provi con Ester, non vedendo trasporto nelle loro esterne, il tronista dice che hanno iniziato a stuzzicarsi e provocarsi, ma lei gli fa uscire una parte giocosa che generalmente non viene fuori, anche Jack non vede trasporto, gli sembrano due amici.

Sempre secondo le anticipazioni di U&D, si passa all’esterna di Angela con Mattia, lei gli fa trovare un bigliettino e lo invita in gelateria, poi i due passeggiano e si siedono sui gradini dove il tronista le chiede il motivo per cui esce anche con Paolo; Angela gli confida di avere ancora dei dubbi e passa in rassegna le altre corteggiatrici; sul finire dell’esterna, Angela non vuole che Mattia se ne vada, ma dice che ha bisogno di vedere anche l’altro tronista e Mattia le fa capire che ci tiene e la aspetterà. Vittoria ha visto oggi più complicità e si dice infastidita perché vede che è Mattia a volere la rivale. Tuttavia si astiene dal dare giudizi negativi, anche se non riesce a decidere…