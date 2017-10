Ritorna in maniera inattesa ad Uomini e Donne, Maria De Filippi. La conduttrice dovrebbe rientrare, stando alle notizie di gossip, negli studi Mediaset di Canale 5. La nuova stagione parte dunque con una bella sorpresa per il pubblico: è tornata.Altra novità in questa stagione di Uomini e donne dovrebbe essere l’arrivo in studio di Mario Serpa. L’ex corteggiatore, ma anche ex compagno di Claudio Sona, è tornato nello studio che gli ha permesso di ‘farsi spazio’ nel mondo dello spettacolo.

L’ex corteggiatore ha ottenuto dalla De Filippi una sorta di promozione arrivata dopo una grande delusione. Mario Serpa si è infatti separato in modo definitivo da Claudio Sona.

Uomini e donne, Mario Serpa nuovo opinionista.

I motivi dell’addio tra i due sono ancora poco noti. Determinanti sono state le dichiarazioni di Juan Sierra nei riguardi di Claudio Sona. L’ex fidanzato del tronista ha infatti messo in evidenza una presunta ‘frequentazione’ dei due mentre il suo ex stava uscendo con Mario Serpa. La produzione di Uomini e Donne affida ora a Serpa il ruolo di opinionista, con il romano sicuramente all’altezza del nuovo incarico.