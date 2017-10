Grande Fratello Vip 2017: Belen difende Jeremias dopo le polemiche! Alcuni comportamenti nella casa del ‘Grande Fratello Vip 2017‘, dove ha perso più volte le staffe, lo hanno messo in cattiva luce. Per Jeremias Rodriguez arriva la difesa della sorella Belen Rodriguez. La showgirl argentina durante un’intervista rilasciata al settimanale ‘Oggi‘ lo ha definito un ‘buono’, sottolineando anche quanto sia ‘puro’.”Stanno facendo un reality. Vengono ‘arruolati’ con il solo scopo di essere se stessi, non di rappresentare se stessi. Lui non finge, anche nella vita è così. Ha dei momenti di rabbia che si traducono però solo in parole e, mai, ovviamente, in fatti”, ha detto Belen parlando del fratello e della sorella Cecilia.

"Certo, deve imparare a controllarli nella realtà vera come in tv. Ma ai suoi sfoghi seguono subito lunghi pianti e profondi pentimenti. Lui è un puro. Un buono. Forse al suo posto sarei stata anche più fumantina. Ma di certo non siamo due violenti con impulsi omicidi", ha poi aggiunto."I social lo stanno dipingendo come un potenziale serial killer. Ovviamente sconta il fatto di essere mio fratello. Ma si è messo in gioco ed era consapevole della valanga di critiche che gli sarebbero piovute addotto", ha infine concluso la bellissima showgirl.