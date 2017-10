Grande Fratello Vip 2017: daytime, oggi 7 ottobre 2017. I fratelli Rodriguenz in un momento di sconforto

Grande Fratello Vip 2017: una sorpresa per Ivana. Continua la settimana nella casa del Grande Fratello Vip 2017. Traffico aereo sulla casa del Grande Fratello Vip 2017 dove uno striscione ha colorato il cielo di Cinecittà. Un messaggio per Ivana Mrazova, una frase molto dolce e carina per la modella ceca. Il mittente? Un certo Ale, il fidanzato del quale non sappiamo molto. In effetti la giovane non ha mai parlato mai apertamente della sua dolce metà. “Grazie amore!”, ha urlato Ivana, accorsa in giardino insieme agli altri inquilini. “Questo era per marcare il territorio”, ha scherzato Ignazio Moser, che non ha mai nascosto il suo debole per la bella coinquilina. L’aereo ha portato gioia e anche un po’ di malumori nella casa del Grande Fratello Vip 2017. Cecilia Rodriguez vorrebbe avere notizie del suo fidanzato, in fondo non lo vede e sente da quasi un mese. La ragazza è preoccupata e si fa mille domande.

Grande Fratello Vip 2017: Jeremias ha un momento di tristezza.

Intanto anche l’altro fratello Rodriguenz non è proprio di buon umore. C’è festa nella casa del Grande Fratello Vip 2017 e Jeremias si allontana dal gruppo festoso, ha un momento di tristezza e si sfoga in camera con Lorenzo, Veronica e Ignazio. Rimanere chiusi per tanti giorni in un ambiente con persone che non conosceva prima lo sta mettendo a dura prova in questi giorni. Lorenzo prova a consolarlo “Il fatto di avere dei pensieri sulla tua vita fuori è normale” ma Jeremias è turbato. “Tutti noi siamo consapevoli che la nostra vita è fuori, questo è un periodo di tempo circoscritto, è un gioco” ribadisce Lorenzo. Anche le dinamiche del programma del Grande Fratello Vip 2017 e la presenza delle telecamere influiscono sul suo stato d’animo. Il gruppo prova a farlo riflettere; la presenza di sua sorella all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2017 è una fortuna che gli altri non possono vantare. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.