Grande Fratello Vip 2017, la crisi tra Soleil e Luca e le dure dichiarazioni del fratello Gianmarco!

Grande Fratello Vip 2017, la crisi tra Soleil e Luca. Ospite qualche giorno fa di ‘Pomeriggio Cinque’ Soleil Sorge ha raccontato di avere dubbi sul suo rapporto con Luca Onestini, il fidanzato attualmente dentro la casa del ‘Grande Fratello Vip 2017‘. L’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne‘, che recentemente è stata avvistata insieme all’ex tronista Marco Cartasegna, ha raccontato a Barbara D’Urso di aver scoperto che Luca ha continuato a sentirsi con un’altra ex corteggiatrice, Giulia Latini. “Subito dopo la puntata, siamo venuti a sapere che Giulia Latini, ex corteggiatrice di Luca, ha dichiarato che si erano sentiti e avevano mantenuto un buon rapporto, cosa di cui io ero ignara. Io non potevo mantenere rapporti con Marco e lui con Giulia sì?”, ha detto Soleil.

La delusione di Soleil e i dubbi verso Luca!

Poi ha aggiunto: “Io non ho ancora potuto chiarire con Luca questa cosa, perché ne sono venuta a conoscenza quando lui era già entrato nella Casa. Giulia mi ha mandato pure gli screenshot. Si sono sentiti. Questo mi ha fatto male, sì, abbastanza. La cosa che mi ha ferito di più è stata sapere che questa cosa era stata fatta dal mio fidanzato, dal quale mi aspettavo completa onestà”.

A questo punto la bella bionda ha detto di avere dei dubbi sulla sua relazione con il concorrente del Grande Fratello Vip 2017: “Dubbi su Luca? Sono talmente delusa da tutta questa situazione che non so che fare, come lui reagirà, anche perché si tratta della sua famiglia… Purtroppo ho dei dubbi sulla realtà di tutto quello che avevamo costruito, perché c’è stata davvero una mancanza di rispetto. Chiariremo la questione di Marco, ma lui è andato ben oltre. Non so cosa pensare!”.

Nel momento di crisi tra Soleil e Luca arrivano le dure dichiarazioni del fratello Gianmarco!

Nella situazione piuttosto difficile tra Luca e Soleil, si inseriscono le dichiarazioni dal fratello di Luca Gianmarco Onestini, che ha rilasciato un’ intervista al settimanale ‘Spy‘ diretto da Alfonso Signorini, in cui avanza dei dubbi sul reale affetto di Soleil nei confronti di Luca. “Quando è andata dalla D’Urso – ha dichiarato Gianmarco – ha parlato della De Lellis e non di Luca. Idem sui social, non c’è una foto con mio fratello. Quando va come ospite in trasmissione parla solo di lei, non lo sostiene mai. Non gliene importa niente di Luca, pensa solo a sé. Addirittura non ha aderito al gruppo che ho creato per sostenere mio fratello, ma ne ha creato uno solo per riempirmi di insulti. Ho forti dubbi sul fatto che voglia bene a Luca”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.