Grande Fratello Vip 2017: Ricky Tognazzi infuriato con Jeremias. Ricky Tognazzi stavolta ha voluto parlare per difendere la moglie Simona Izzo, che chiusa nella casa del ‘Grande Fratello Vip 2017‘ ha ricevuto gli insulti del coinquilino Jeremias Rodriguez, alcuni detti in faccia e altri detti dietro le spalle.”Non puoi attaccare Marco, hai 80 anni, anche tu non dai un buon esempio ai telespettatori. Sei una persona sporca”, aveva gridato Jeremias a Simona dopo che quest’ultima aveva definito Marco Predolin un ‘cattivo maestro’. Poi parlando con Luca Onestini aveva aggiunto: “Io ho detto che è una vecchia di mer*a, ma potevo dire altro e non l’ho fatto, potevo dire depressa di mer*a che prende psicofarmaci per vivere”.

Grande Fratello Vip 2017: Ricky Tognazzi contro Jeremias. In arrivo una querela per il fratello di Belen?

Così via Twitter si è fatta sentire la voce di Tognazzi: “Spero che ‘Grande Fratello’ prenda provvedimenti contro questo diffamatore violento e volgare. Io e l’avvocato l’aspettiamo fuori”. Avrà voluto annunciare il possibile ricorso ad una querela per i comportamenti contro la Izzo? Nel frattempo, sul numero di ‘Oggi’ in edicola, è intervenuta la stessa Belen in difesa del fratello. “Ha dei momenti di rabbia che si traducono però solo in parole e, mai, ovviamente, in fatti“, ha detto Belen parlando del fratello. Certo, deve imparare a controllarli”, ha spiegato la showgirl argentina. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.