Linea Verde, le anticipazioni di oggi sabato 7 ottobre 2017. Sabato 7 ottobre il viaggio di “Linea Verde… va in città” farà tappa in Sicilia. Alle 12.20 su Rai1, Chiara Giallonardo e Marcello Masi, con la partecipazione di Federica De Denaro, andranno alla scoperta di Trapani, la città dei due mari, dei panorami mozzafiato e della ricca tradizione culinaria contaminata dai sapori del Mediterraneo. Trapani è anche la città del sale, preziosa materia prima, dono del mare che la circonda. Il viaggio inizierà proprio tra i canali e le vasche delle saline, alla scoperta dei segreti e dell’ingegno con cui l’uomo è riuscito ad imprigionare l’acqua all’interno di una splendida riserva naturale. Si racconterà l’antica tradizione della coltivazione del sale e della raccolta a mano tramandata di generazione in generazione.

Il sale è anche un elemento fondamentale nella lavorazione del “Ritunno salato”, un prodotto tipico del territorio definito anche la “bottarga dei poveri”. Tra i vicoli del centro storico si farà tappa nelle tante botteghe del gusto, seguendo un percorso di odori e sapori delle tipicità trapanesi, dalle famose “busiate con il pesto alla trapanese”, alla “pizza arrianata”, scoprendo anche tipicità dell’altra sponda del Mediterraneo. Il viaggio di Linea Verde continuerà poi nei dintorni della città, all’interno di un antico mulino per seguire il processo di trasformazione del grano in semola, elemento di base del cous cous, uno dei piatti tipici della cucina Trapanese, simbolo della contaminazione tra la cucina locale e quella araba nordafricana. Nelle campagne circostanti si vedrà come dei giovani imprenditori agricoli hanno rinnovato la produzione frutticola con nuove piantagioni di melograno, pianta che da un frutto dalle notevoli proprietà benefiche.