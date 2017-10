Sereno Variabile, anticipazioni di oggi sabato 7 ottobre 2017: in Piemonte alla scoperta della Valle Vigezzo!

Sereno Variabile, anticipazioni di oggi sabato 7 ottobre 2017. Prosegue il viaggio tra arte e natura di “Sereno Variabile”. Nella puntata in onda sabato 7 ottobre alle 17.05 su Rai2, Giovanni Muciaccia condurrà alla scoperta di in una piccola ma pittoresca valle del Piemonte, la Valle Vigezzo, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola, al confine tra la Lombardia e la Svizzera. I borghi di Druogno e Santa Maria Maggiore saranno lo scenario delle avventure di Giovanni, che sarà chiamato ancora una volta a dar prova di coraggio volando sulla valle in parapendio o cavalcando tra i boschi.

Con la sua ironia Giovanni farà scoprire i luoghi più belli e caratteristici della Valle attraversandola a bordo del trenino della Vigezzina a scartamento ridotto o accompagnato dai boscaioli. Spazio naturalmente anche alla cucina con i piatti tipici e i dolci più popolari. Osvaldo Bevilacqua visiterà Craveggia, un borgo di poche centinaia di anime dove viene custodito il famoso Tesoro, una ricchissima raccolta di dipinti, oggetti liturgici e paramenti religiosi di grande valore storico e artistico. Tra questi un ostensorio realizzato solo in tre esemplari, di cui uno conservato a Parigi nella cattedrale di Notre-Dame, uno in Vaticano e uno proprio a Craveggia. Maria Teresa Giarratano raggiungerà il borgo di Villette dove imparerà la ricetta di un tipico dolce della Valle Vigezzo, la torta di pane al latte.