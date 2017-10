Silvia Toffanin, il look a Verissimo oggi sabato 7 ottobre 2017 e gli ospiti della puntata

Silvia Toffanin, il look a Verissimo oggi sabato 7 ottobre 2017. Oggi sabato 7 ottobre 2017, andrà in onda Canale 5 alle 16:10 una nuova puntata di Verissimo, il talk condotto da Silvia Toffanin. Splendido outfit per la conduttrice nella puntata di oggi. In base alle prime immagini diffuse, vediamo la Toffanin con un abito lungo nero con fantasia a pois e cintura viola in vita. A completare il look un paio di decolletè con tacco a spillo altissime. In il fatto dei capelli sceglie uno styling liscio molto raffinato.

Verissimo oggi sabato 7 ottobre 2017: l’intervista a Romina Power.

Romina Power torna a far parlare di sé per le dichiarazioni rilasciate nel corso di un’intervista nel salotto di Silvia Toffanin a “Verissimo“, che andrà in onda oggi sabato 7 ottobre. La bellissima attrice e cantante rivela:”Se tu vivi per trent’anni con una persona…quell’amore resta sempre”. Una dichiarazione d’amore a tutti gli effetti! Cosa ne penseranno il diretto interessato e l’attuale compagna Loredana Lecciso?

Per la prima volta a #Verissimo , oggi per voi… Romina Power! #backstage #Canale5 Un post condiviso da verissimo (@verissimotv) in data: 7 Ott 2017 alle ore 05:43 PDT

Verissimo oggi sabato 7 ottobre 2017: l’intervista a Marco Predolin.

Marco Predolin è stato costretto a lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2017 per via di una bestemmia. Nella puntata in onda il 7 ottobre alle 16,10 su Canale 5 Predolin parla della squalifica e spiega: “Non mi fa piacere essere stato buttato fuori, ma sono felice che sia successo per una leggerezza e non per una cosa seria. E aggiunge: “Io voglio rientrare. Mi piacerebbe che il Gf ipotizzasse qualcosina…”. Che il Grande Fratello decida di dargli una nuova possibilità? L’appuntamento con Verissimo è per oggi alle 16.10 su Canale 5!

#MarcoPredolin vi dà appuntamento a#Verissimo! #Canale5 #backstage Un post condiviso da verissimo (@verissimotv) in data: 7 Ott 2017 alle ore 03:28 PDT