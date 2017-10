Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: tutte le novità da non perdere

Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: i tagli di capelli protagonisti per la nuova stagione. Siamo ormai addentrati nella nuova stagione autunnale e per chi vuole cambiare il proprio look tra i tagli di capelli corti, i tagli di capelli medi e i tagli di capelli lunghi la scelta è molto vasta .Con frangia o senza si ha una soluzione per tutti i gusti e per tutti i tipi di viso. Uno dei protagonisti sarà il taglio di capelli pixie cut. Con frangia classica o ciuffo, in versione rock con undercut o romantico con piccole onde, il pixie cut è sempre di moda. Da non lasciarsi scappare anche il taglio di capelli blow cut. Il bowl cut, il taglio a scodella, è arrivato direttamente dalle passerelle fino ai nostri parrucchieri e, sebbene le donne non siano tutte modelle, è difficile resistere al trend. Bello e sarà un taglio di capelli perfetto per chi ama osare ed ha i capelli lisci.

Tendenze capelli autunno/inverno 2017-2018: tutte le ultime tendenze da non perdere.

Il mondo della bellezza in tema di capelli sembra voler portare un po’ d’estate anche in inverno scolpendo sulle chiome onde che ricordano quelle del mare. In poche parole, non archiviate le beach waves sfoggiate in spiaggia perché restano protagoniste indiscusse anche dell’autunno-inverno alle porte. Morbide, soffici, definite e romantiche, regalano fin da subito un tocco di libertà. Che siano movimentati da dolci onde o lisci come spaghetti, l’importante è rifinire lo styling con la riga laterale. L’asimmetria gioca un ruolo importante il prossimo inverno, sia sui capelli sciolti che sui raccolti.