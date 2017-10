Tale e Quale Show 2017: anticipazioni ed il quarto giurato di stasera. Per questa settimana Tale e Quale Show 2017 andrà eccezionalmente in onda stasera di sabato invece che di venerdì. Il varietà di Rai Uno condotto da Carlo Conti giunge così alla sua terza puntata, che sarà come sempre piena di grandi esibizioni da parte dei dodici concorrenti in gara. Tutti carichi e motivati, in particolare il vincitore della scorsa puntata, Federico Angelucci che conquistato il pubblico in studio e a casa con la sua sorprendente interpretazione di Mina. Quarto giudice di Tale e Quake Show 2017 della puntata di stasera sarà la bravissima attrice Ambra Angiolini.

Tale e Quale Show 2017: le nuove esibizioni di stasera sabato 7 ottobre 2017.

Ecco le esibizioni di stasera di Tale e Quale Show 2017. Valeria Altobello sarà Donatella Rettore. Piero Mazzocchetti imiterà Facchinetti. Edy Angelillo sarà Donna Summer. Federico Angelucci vestirà i panni di Mika. Claudio Lippi sarà Amanda Lear. Marco Carta imiterà Bon Jovi. Platinette sarà Iva Zanicchi. Annalisa Minetti imiterà Chiara. Alessia Macari vestirà i panni di Jennifer Lopez. Benedetta Mazza imiterà i panni di Lorella Cuccarini. Filippo Bisciglia sarà Franco Califano. Rettore imiterà Gabriella Ferri.