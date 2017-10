Tale e Quale Show anticipazioni gossip e news – «La voglia di rimettersi in gioco» – Le anticipazioni e news di Tale e Quale Show riportano un’intervista di Federico Angelucci, appassionato e straordinario interprete di Mina nel corso della trasmissione, Vanity Fair. Che cosa lo ha spinto a questa partecipazione? Così dichiara alla rivista: «La voglia di rimettermi in gioco dopo tanto tempo. In questi anni ho cercato un’identità musicale che, una volta uscito da Amici, sicuramente non avevo. Ero proprio senza speranze. La popolarità è un’arma a doppio taglio: quando sotto non c’è sostanza, non c’è un progetto, è destinata a scemare. Me ne sono reso conto immediatamente».

Tale e Quale Show anticipazioni gossip e news: «Federico Angelucci alla ricerca di un’identità musicale»

Le anticipazioni e news di Tale e Quale Show riferiscono che nel corso dell’intervista Federico Angelucci, ha poi anche dichiarato: «In questi anni volevo proprio cambiare. Nel mentre, volevo fare qualcos’altro. Sono una persona dinamica, stare fermo mi logora. Ma questo periodo mi è servito per sviluppare una maturità artistica che prima non avevo: adesso scrivo in inglese, in spagnolo. Dieci anni fa non avrei certo potuto imitare Mina o Mika in un programma come Tale e Quale».