Tu sì que vales 2017: le anticipazioni di stasera sabato 7 ottobre 2017 ed il look di Belen Rodriguez!

Tu sì que vales 2017: le anticipazioni di stasera sabato 7 ottobre 2017. Secondo appuntamento stasera, sabato 7 ottobre 2017 alle 21,10 su Canale 5 con Tu sì que vales, lo show di che premia ogni espressione d’arte in ogni sua forma e stile. Al timone dello show Belén Rodriguez con Martìn Castrogiovanni e Alessio Sakara. In giuria ancora quattro assi della Tv: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi. Mara Venier a capo della giuria popolare.

Tu sì que vales 2017: le esibizioni più belle della scorsa puntata.

Durante la prima puntata di Tu sì que vales l’esibizione più esilarante è stata quella del “sognambulo” che ha riempito lo studio di piume. Dopo una performance da mimo, il concorrente ha consegnato alcuni cuscini a Rudi Zerby, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari per poter dare il via ad una vera e propria guerra dei cuscini. I giurati si sono lasciati andare, assicurando risate a tutto il pubblico in studio e a casa. Nel mezzo della battaglia, Rudy Zerbi è caduto in terra e gli altri colleghi lo hanno “riempito di cuscinate” in un tutti contro uno. A quel punto il giurato, si è lasciato sfuggire: “Siete delle merde”, ha detto.

Tu sì que vales 2017: il look di Belen Rodriguez!

Sempre nella stessa prima puntata, molto apprezzato il look di Belen Rodriguez: la conduttrice argentina è sempre stata ammirata per i suoi look del sabato sera durante lo show. Nell’esordio alla quarta stagione dello show, sabato 30 settembre 2017 Belen deciso di indossato un magnifico abito lungo, color creme con bretelline sottili, strass e trasparenze, ed ha optato per un hairstayle semplice ma efficace per valorizzare i suoi tratti del viso, una coda alta. Quale sarà il nuovo look di Belen Rodriguez pensato per la puntata di Tu sì que vales di stasera, sabato 7 ottobre 2017?