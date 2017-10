Anticipazioni Una vita, tutte le trame delle puntate della settimana del 9, 10, 11, 12, 13, e 14 ottobre 2017 – «Un chirurgo per Cayetana Sotelo!» – Secondo le anticipazioni di Acacias 38, Una vita, riguardanti le puntate in onda nella nuova settimana, con le nuove trame che riguardano gli abitanti del ‘barrio’ di Madrid Acacias 38, dove è ambientata la soap opera, in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato su Canale 5, alle ore 14.10. Nella scorsa settimana, come sempre protagonista assoluta dell’intreccio, è la terribile donna Cayetana Sotelo Ruz, ricca signora del palazzo, che a causa del recente incendio ha avuto il viso sfregiato, ma grazie alla sua amica – nemica Teresa Sierra, che le consiglia un buon chirurgo, forse tornerà bella come prima.

Anticipazioni Una vita, le trame delle puntate della settimana dal 9 al 14 ottobre 2017: «La nuova domestica e i dubbi di Guadalupe»

Nel frattempo, invece, Fabiana, la domestica – nonché madre! – di Cayetana, su ordine della signoraa si è costituita per l’omicidio della precedente governante, Úrsula. Nel quartiere, però è arrivata la nuova domestica Huertas, la quale è stata assunta dalla famiglia Palacio e il cui spigoloso caratterino ha già creato non pochi problemi all’interno del Palazzo. Guadalupe, intanto, ha scoperto che la sua amica Fabiana è in prigione con l’accusa di aver ucciso Úrsula, ma la fioraia – secondo le anticipazioni di Una vita – dubita fortemente di questa versione dei fatti, che non quadra. In seguito ne parla con le domestiche del quartiere, e tutte sono d’accordo che dietro a questa storia ci sia lo zampino della Sotelo.