Uomini e Donne anticipazioni gossip e news Trono Classico e Gay – «Sul bordo della piscina…» – Attraverso le anticipazioni di U&D si vede in seguito l’esterna di Angela con Paolo al supermercato e poi a casa sua a cucinare; Angela dice che non riesce a capire se realmente le piaccia, Paolo sostiene che Mattia la stia prendendo in giro. Sul divano mentre sorseggiano del vino Paolo le dice che vuole chiarezza, poi esce in giardino sul bordo della piscina, presto seguito dalla corteggiatrice, che abbracciandolo gli chiede cosa succederebbe se si dichiarasse per lui. Paolo risponde che le cose potrebbero cambiare in meglio…

Uomini e Donne anticipazioni gossip e news Trono Classico e Gay

Secondo le anticipazioni di U&D, in studio Angela – pur con evidente ansia – si dichiara per Paolo dicendo di averci pensato per tre giorni, il tronista apprezza e si rivolge a Mattia che troppo spesso secondo lui pensa solo a ciò che dicono di lui le corteggiatrici. Mattia è colpito dalla decisione di Angela e gliene chiede più volte il motivo perché ritiene che sia una persona valida; la corteggiatrice ammette di essere stata insicura fino a ieri, Mattia ne è spaventato… Francesca rammenta a tutti che è Mattia a dover scegliere, il tronista spiega le proprie ragioni. Gianni giudica un po’ esagerato l’atteggiamento di Mattia, che dice ad Angela che potrebbe pentirsene…