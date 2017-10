Uomini e Donne anticipazioni gossip e news Trono Classico e Gay – «Il battello lungo il Tevere» – Le anticipazioni di U&D mostrano l’esterna di Vittoria con Mattia su un battello lungo il Tevere, il tronista le dice di essere interessato ad Angela ed è dispiaciuto che non prenda una decisione, ma Vittoria risponde di non “scomporsi” non vedendo trasporto nel suo atteggiamento con le rivali, pur ammettendo che gli piace. In studio Vittoria rivela di aver pensato tanto dopo questa esterna, ammette di essere di carattere un po’ contraddittoria e “bipolare” ma non per questo non è interessata a lui; Mattia crede di essersi esposto troppo ma dice che nelle tre esterne fatte, l’unica che gli ha trasmesso qualcosa, è stata Nilufar.

Secondo le anticipazioni di U&D, Nilufar e Mattia fanno un picnic sul prato. Lei gli chiede come mai in puntata guardasse solo Angela e il tronista le risponde che all’inizio non l’aveva particolarmente colpita non essendo il suo prototipo ma è convinto che Nilufar sia l’unica realmente interessata a lui. Tornati in studio la corteggiatrice dice che è contenta di come è andata l’esterna, si è sciolta e si è sentita a proprio agio, mentre Vittoria continua a non vederla al suo fianco. Per Jack Nilufar è la più dolce, Gianni sottolinea che è la più bella mentre Sabrina è sicura che a Mattia non piaccia Nilufar.