Con una dichiarazione che non lascia spazio a malintesi Romina Power procura uno choc al pubblico di Canale 5. In un’intervista a “Verissimo”, in onda sabato 7 ottobre Romina Power ha parlato dell’ex marito Al Bano, dichiarando secca: “Lui mi ama ancora, cosa ci vuoi fare!“. La cantante ha rincarato la dose rivelando alla conduttrice Silvia Toffanin: “Anch’io lo amo ancora. Se vivi per 30 anni con una persona, come fai a staccare la spina? Rimane sempre quel collegamento che unisce due persone anche se non vivi più insieme. Quell’amore resta sempre“.

Verissimo, Romina Power parla del rapporto con Al Bano.

I rancori tra l’ex coppia più bella della musica italiana sembrerebbero superati, tanto che i due avrebbero ritrovato l’armonia di un tempo. Romina, parlando dei problemi di salute del cantante di Cellino, dimostra affetto e preoccupazione è confida: “Ci siamo preoccupati molto tutti per la sua salute, ma Al Bano non ascolta, non si ferma mai. Continua anche a prendere l’aereo”.

Romina intanto continua a vivere in parte negli USA, ma con qualche ripensamento. A proposito del suo paese d’origine (è figlia delle star hollywoodiane Tyrone Power e Linda Christian), la Power ha anche confessato: “Adesso in America non mi sento più tranquilla, mi sento più sicura in Italia”. Aggiungendo: “Trump è un disastro. È la nostra vergogna nazionale”.