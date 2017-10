Romina Power è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La cantabte ha rilascisto alcune dichiarazioni in cui ha confessato di pensare che Al Bano la ami ancora, e il sentimento è oltretutto reciproco. Intervistata da Silvia Toffanin ha spiegato: “Lui mi ama ancora, cosa ci vuoi fare! Anch’io lo amo ancora. Se tu vivi per trent’anni con una persona come fai a staccare la spina completamente, rimane sempre quel collegamento che unisce due persone anche se non vivi più insieme. Quell’amore resta sempre”. Poi Romina Power si è resa conto di aver forse detto qualcosa di molto forte che farà chiacchierare a lungo. “Ma cosa ho detto?! Adesso faranno dieci trasmissioni con questa clip. Dopo questa dichiarazione domani parto, vado in America”, ha scherzato.

Al Bano Carrisi, le dichiarazioni su Loredana Lecciso.

E pensare che solo qualche settimana fa Al Bano aveva invece rivelato di essere tornato ad amare Loredana Lecciso come un tempo.

“Sto vivendo una fase eccezionale con Loredana. Lei è molto più saggia e colta di quello che gli altri possono pensare. Loredana è tornata ad essere quella che ho conosciuto all’inizio. Eravamo arrivati ad un passo dal dirci addio, ma onestamente né io né lei abbiamo avuto la forza di separarci per l’amore e la voglia di crescere i nostri figli”, aveva fatto sapere il cantante pugliese proprio nella stessa trasmissione Mediaset.