Domenica Live: ospiti e anticipazioni di oggi 8 ottobre 2017

Domenica Live: le anticipazioni di oggi 8 ottobre 2017. Oggi 8 ottobre 2017 andrà in onda una nuova puntata di Domenica Live, il programma di Canale 5 condotto da Barbara D’urso . Nella puntata di oggi di Domenica Live quasi certamente si parlerà moltissimo del Grande Fratello Vip 2017. Marco Predolin ha annunciato la sua presenza in tv sui social: aveva detto che sarebbe stato a Verissimo e infatti lo abbiamo visto nella puntata di ieri, e ha anche annunciato che avrebbe partecipato a Domenica Live. Per cui immaginiamo che tra gli ospiti di questa nuova puntata di Domenica Live, in onda sempre dalle 14, ci sarà anche l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, squalificato lunedì sera nel corso della diretta a causa di una bestemmia. Marco Predolin ha annunciato che all’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip avrebbe sposato la sua Laura e quindi potremmo magari vedere in diretta una proposta di matrimonio. Restando sempre in tema Grande Fratello Vip 2017 si potrebbe discutere del caso “Soleil-Luca Onestini” con ospite il fratello di Luca Onestini.

Domenica Live: gli ospiti della puntata di oggi 8 ottobre 2017.

Al momento non sono stati annunciati gli ospiti della puntata di Domenica Live in onda oggi ma sui social, a grande richiesta, si chiede l’arrivo di Loredana Lecciso. Ieri infatti a Verissimo, Romina ha parlato del suo grande amore per Al Bano e adesso tutti credono e sperano, che la compagna del cantante, dica la sua in tv come spesso capita. Per quanto riguarda invece le notizie ufficiali sugli ospiti della puntata di Domenica Live in onda oggi, ci sarà nello studio di Canale 5 Patrizia Rossetti, un volto femminile che il pubblico di Mediaset conosce molto bene! Per lei una d’Urso intervista davvero emozionante.

Il look vintage di Barbara D’Urso oggi a Domenica Live.