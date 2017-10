Formula 1 Gran Premio Giappone 2017: vince Hamilton, Vettel fuori dalla gara!

Formula 1 Gran Premio del Giappone 2017: il vincitore è Hamilton! A Suzuka trionfa Hamilton che raggiunge i 59 punti in classifica. Il pilota tedesco costretto al ritiro al giro 5 per un problema alla candela d’accensione. Il pilota inglese vince il GP di Suzuka e incrementa ulteriormente il gap su Vettel. Secondo e terzo posto per le due Red Bull di Verstappen e Ricciardo. Il prossimo appuntamento della Formula 1 sarà con il Gran Premio di di Austin Stati Uniti, in programma per 22 ottobre 2017. La vittoria di Hamilton ad Austin potrebbe già assegnare il quarto titolo iridato al pilota della Mercedes.

Formula 1 Gran Premio del Giappone: i risultati della gara di oggi a Suzuka.

Nel Gran Premio del Giappone 2017 nella gara di oggi primo è Hamilton con la Mercedes, secondo Verstappen con la Red Bull, terzo Ricciardo sempre per la Red Bull, quarto Bottas per la Mercedes, quinto Raikkonen per la Ferrari, sesto e settimo Ocon e Perez per la Force India, decimo Massa a seguire Alonso all’undicesimo, Palmer al dodicesimo, Gasly al tredicesimo, Vaandorne, Wehrlene al quindicesimo.

Gran Premio del Giappone 2017: le prime dichiarazioni di Vettel.

“Non avevamo potenza già al giro di formazione – ha spiegato Vettel – un piccolo problema ne ha generato uno più grande. Certo, ora è tutto in salita, non serve un matematico per capirlo”.“Abbiamo identificato il problema – ha invece spiegato il team principal Arrivabene – E’ andata cosi, non molliamo. E’ una macchina buona al di là dei componenti che ci hanno lasciato a piedi. Stringiamo i denti e andiamo avanti. I punti sono tanti, dobbiamo essere umili, a noi sono mancate delle cose, a loro no. Si riparte girando pagina, tornando ad Austin giocandocela. L’abbraccio con Vettel aveva questo significato.”