Grande Fratello Vip 2017. Grande sorpresa per i fratelli Rodrigues. La puntata di domani del Grande Fratello Vip 2017 si preannuncia piena di sorprese ed emozioni. Il Grande Fratello ha annunciato ufficialmente sulla pagina Facebook la sorpresa che ha in serbo per Cecilia e Jeremias Rodriguez: l’arrivo nella casa più spiata d’Italia della sorella maggiore Belen. Le modalità d’ingresso non sono state chiarite, vale a dire che non viene specificato se entrerà proprio in casa oppure sarà presente in studio come ospite.

Grande Fratello Vip 2017: l’arrivo di Belen.

Nel corso della puntata di domani del Grande Fratello Vip 2017 i fratelli Rodriguez potranno rivedere l’amata sorella Belen. I legame che unisce Belen, Cecilia e Jeremias è molto profondo. La conduttrice ha voluto far sentire la propria vicinanza ai fratelli impegnati nell’avventura del Grande Fratelllo Vip 2017, inviando loro due messaggio con l’aereo.



Il primo messaggio aveva lasciato Jeremias e Cecilia con il dubbio sull’autore, anche se il primo pensiero è stato proprio quello che fosse stata Belen ad inviarlo. Il secondo non lascia dubbi: Belen ama profondamente i suoi fratelli e vuole che loro non lo dimentichino. Cosa accadrà nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 2017? Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.