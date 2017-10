Grande Fratello Vip 2017: il daytime di oggi 8 ottobre 2017. La giornata di festa nella Casa del Grande Fratello Vip 2017 ha scombussolato ulteriormente gli orari dei Vip. Lorenzo e Cristiano all’ora di cena hanno iniziato ad apparecchiare la tavola, c’era il minestrone che Lorenzo aveva preparato per il pranzo già pronto! Lorenzo Cristiano e Gianluca si sono alla tavola del Grande Fratello Vip 2017, si unisce anche Daniele e insieme iniziano a cenare. Cristiano elogia Daniele come presentatore e riflette sull’evoluzione del ruolo dell’opinionista in tv.

Grande Fratello Vip 2017: il daytime di oggi 8 ottobre 2017. Tempo di scherzi nella casa!

In giardino si continua a chiacchierare “Io il sabato sera lo odio perché non so dove sta lui” dice Giulia prontamente rassicurata dagli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 2017. Le ragazze rimaste sole fuori decidono di organizzare qualche scherzo per i ragazzi, vogliono vendicarsi della scorsa notte. Mentre decidono Aida parla di uno scambio di battute avuto ieri con Ignazio che non le è piaciuto. “Ma avete fatto pace poi?” chiede Giulia “Ma non è che abbiamo litigato, io non me la prendo” spiega la bella venezuelana.

Grande Fratello Vip 2017, il daytime di oggi 8 ottobre 2017: è tempo di bilanci.

Lunedì è sempre più vicino, le nomination e l'eliminazione di uno dei concorrenti sono argomenti che iniziano a farsi largo nelle conversazioni in Casa del Grande Fratello Vip 2017. Lorenzo, Daniele e Gianluca in salotto si confrontano; l'attore, in nomination, tira le somme dell'esperienza. Si ritiene soddisfatto del percorso fatto fino a questo momento e delle relazioni che ha stretto con gli altri inquilini della Casa del Grande Fratello Vip 2017. Questa nuova settimana in nomination è stata affrontata dall'attore in maniera diversa, più serena. Il discorso si sposta poi su Daniele e sul suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip 2017 "Io credo che tu abbia delle grandissime possibilità, sono d'accordo con Gianluca" dice l'attore. I tre analizzano le percentuali di voto che hanno portato Daniele a vincere il televoto contro Carmen e rimanere nella Casa del Grande Fratello Vip 2017. L'analisi dell'esperienza si sposta poi su Cristiano; la possibilità data al paroliere di dormire a Tristopoli non convince molto "non è lo stesso gioco così" dice Gianluca e tutti gli altri concordano. La convivenza è parte integrante dell'esperienza a nessuno dovrebbe essere permesso di sottrarsi alle dinamiche del gioco del Grande Fratello Vip 2017. Intanto Giulia e Veronica si improvvisano parrucchiere e fanno la tinta a Luca che coraggiosamente si sottopone all'esperimento. A fine trattamento soddisfatte mostrano il risultato agli altri inquilini del Grande Fratello Vip 2017. "Che belli! Brave!" esclama Aida.