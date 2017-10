“Grande Fratello Vip 2017”, il riassunto della settimana dall’1 all’8 ottobre 2017. Durante la settimana nella casa del Grande Fratello Vip 2017 ci sono state molte tensioni. Le prime a litigare sono state Simona e Veronica. Dopo una accesa discussione tra l’ex pallavolista e Luca Onestini, la regista interviene e scopre che è stata nominata dalla Angeloni. Così si infuria accusandola di averla pugnalata alla spalle. E l’ormai ex amica scoppia in lacrime e accusa: “Questa vince il Gf Vip, ci sta facendo impazzire tutti”. Simona e Veronica sono sempre andate d’accordo, così la nomination è stata una vera e propria sorpresa. La Angeloni, in lacrime, cerca di spiegare la sua decisione: “L’ho fatto per metterla alla prova e per testare la sua sincerità”. Ma la Izzo replica: “Non puoi colpire alle spalle una persona per capire se ti vuole bene”. La discussione però degenera e in giardino l’ex pallavolista si sfoga così: “Questa vince il Gf Vip, piano piano ci fa uscire pazzi, ci manda a f….o tutti, sostiene che io lunedì le ho detto ‘Ti voto perché avevo paura mi votassi’. Io non sono pazza, queste cose non le ho mai dette. Chiedo scusa umilmente a Carmen Di Pietro, aveva ragione. E’ un’attrice, recita”.

“Grande Fratello Vip 2017”, momenti di tristezza per Cristiano e Jeremias.

Intanto, nella casa del “Grande Fratello Vip 2017“, i concorrenti si lasciano andare sempre di più a momenti di tristezza e nostalgia. Cristiano Malgioglio si apre con Luca raccontando la sua malattia e la voglia di fare vedere al mondo la sua reazione, mentre Jeremias è sempre più provato dalla convivenza forzata e si sfoga con Cecilia, abbandonandosi ad un pianto liberatorio. Malgioglio vuole parlare della sua malattia, del melanoma che lo ha colpito poco prima di entrare nella Casa: “Io sono venuto qui per scacciare dei fantasmi, per far vedere che non ho ancora perso la forza” dice. Luca ascolta a bocca aperta anche perché non sapeva nulla. Malgioglio ne approfitta anche per mandare un messaggio a chi ascolta da casa, per invitare alla prevenzione. “È bello che io ora possa mandare un messaggio a tutti i ragazzi, per sensibilizzarli” dice.

Il ballo delle vergini nella Casa del Grande Fratello Vip 2017.

Per Cristiano Malgioglio è arrivato il momento di insegnare ai concorrenti il famoso ballo delle vergini, che riporta nella casa del “Grande Fratello Vip 2017” un sano momento di allegria. Con il rossetto rosso, un foulard avvolto in testa, la vestaglia e gli immancabili occhiali, il paroliere sale sul tavolo scalzo e comincia a ballare mentre gli altri vip girano intorno svolazzando un fazzoletto bianco. Malgioglio spiega che si tratta di un rito serio: “E’ un’usanza africana durante la quale giovani donne danzano nude per celebrare la castità e l’unità. Dovete andare a ritmo di musica. E’ una cosa molto seria!”, ribatte. Subito dopo a salire sul “podio”, come due vere cubiste, sono Cecilia Rodriguez e Aida Yespica. Alla danza partecipano tutti tranne Simona Izzo, che dopo pochi passi preferisce isolarsi in giardino.

Il barbecue di ricompensa nella Casa del Grande Fratello Vip 2017!

Aida Yespica, intanto, comunica ai suoi compagni che il desiderio vinto grazie alla prova dell’emozionometro è stato premiato dal”Grande Fratello Vip 2017“: “Oggi faremo tutti insieme un barbecue”.Il GF Vip comunica ad Aida che il suo desiderio è stato premiato e lei felice riporta il messaggio ai suoi compagni: “Oggi faremo tutti insieme un barbecue, con tutti i tipi di carne, la sangria e i brownies con il gelato alla vaniglia: dobbiamo iniziare a preparare tutto”. Il gruppo accoglie con entusiasmo questa comunicazione e si mette all’opera.

Simona Izzo sogna il marito Ricky Tognazzi!

Simona durante la notte ha sognato che il marito Ricky la tradiva. Per la regista si trattava più che altro di un incubo e spiega la sua teoria a Ignazio: “Io sono il sceneggiatore, il protagonista e l’antagonista del mio sogno”. Cecilia, dal canto suo, cerca di tranquillizzarla: “Ma come si fa a non aspettarti? Anche io mi faccio queste paranoie, ma non dovremmo”. Ma la Izzo ancora non si dà pace e ne parla anche con Jeremias: “Non so se sia dovuto al fatto che penso che mio marito stia soffrendo senza di me o se sono io a soffrire senza di lui; lui è impegnato, sta facendo un film, con chi parlerà la notte? Noi parliamo sempre”.

La lite tra Simona Izzo e Jeremias Rodriguez nella casa del Grande Fratello Vip 2017!

Intanto, uno dei momenti di tensione più elevati nella casa del Grande Fratello Vip 2017 si è consumato con la violenta lite tra Simona Izzo e Jeremias Rodríguez, che è stato molto vicino al conduttore, ha subito preso le sue parti difendendolo dalle accuse ed osservazioni della Izzo. Il ragazzo che ha definito la regista come una ipocrita ed una cattiva maestra, dicendo di non poter attaccare Marco alla sua età. La discussione è andata avanti per ore, con Jeremias Rodríguez che stava iniziando a perdere la pazienza contro Simona Izzo, con il fratello di Cecilia che si fa scappare anche un minaccioso: “La cosa la sistemiamo fuori” prima che Luca Onestini allontani dalla tavola il suo amico per non far peggiorare le cose.

Gli interventi di Ricky Tognazzi e Belen Rodriguez fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2017.

Fuori dalla casa il marito di Simona Izzo Ricky Tognazzi ha esortato il grande fratello a prendere finalmente un provvedimento nei confronti di Jeremias dopo le offese nei confronti della moglie ed ha minacciato di aspettarlo fuori con un avvocato. Per Jeremias nella puntata di domani è in arrivo una sorpresa: la sorella Belen Rodriguez, che in questi giorni lo ha difeso strenuamente, entrerà nella casa non si sa se come ospite o come concorrente. Lo scopriremo domani sera in diretta su Canale 5 al Grande Fratello Vip 2017. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.