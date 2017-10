Grande Fratello Vip 2017: Signorini spiega le sue ragioni

Grande Fratello Vip 2017: continuano le polemiche dopo lo scontro Signorini-De Lellis. Non si sono placate le polemiche dopo lo scontro avuto in diretta nel corso della scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2017 che ha visto protagonisti Giulia De Lellis ed Alfonso Signorini. Il direttore del settimanale aveva utilizzato toni molto aspri nei confronti della concorrente del Grande Fratello Vip 2017, arrivando a darle dell’ignorante. Ma non è finita qui.

Dopo lo sfogo sui social di Andrea Damante, fidanzato di Giulia ed i commenti non proprio benevoli verso il conduttore del reality da parte del popolo del web, è la volta della replica di Signorini.

Grande Fratello Vip 2017: le ragioni di Signorini.

Nel corso di una puntata di Casa Signorini nella quale si è parlato del Grande Fratello Vip 2017, dopo una gag iniziale nella quale Signorini ha finto di non poter bere da un bicchiere di una sconosciuta, il conduttore ha chiarito che le frasi della De Lellis sono state offensive perché ha accostato gay e drogati. “Perché tu, Giulia De Lellis, non puoi elencare tra le categorie disgraziate della società i gay e i drogati. Se si fosse limitata a dire ‘Io sono ipocondriaca e non voglio condividere la mia sigaretta e il mio bicchiere con nessuno, non avrei trovato niente da eccepire”, ha affermato. “Poi non ti puoi arrampicare sui vetri”, ha aggiunto. Ed ha chiarito: “Io al Grande Fratello non l’avrei proprio voluta”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.