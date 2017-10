Guida tv completa di stasera domenica 8 ottobre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica, sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso il programma di intrattenimento Che tempo che fa, che quest’anno approda su Rai 1, dopo ben 14 edizioni di successo su Rai 3. Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S. con l’episodio muro. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il film La famiglia Belier. Nella famiglia Bélier sono tutti sordomuti tranne Paula. Un giorno la ragazza decide di partecipare al concorso canoro di Radio France, e la sua vita inizia a cambiare…

Guida tv di stasera domenica 8 ottobre 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, domenica 8 ottobre 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Seven. Su Canale 5 vedremo la prima puntata della serie tv con Gianni Morandi L’Isola di Pietro. Elena continua ad indagare per scagionare Caterina, mentre Pietro si accorge che Diana sta fingendo di aver perso la memoria. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il varietà Le iene show. Stasera La7 trasmetterà la serie tv Settimana Skroll.