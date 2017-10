Il Segreto anticipazioni puntate spagnole e trame future – «Il piano diabolico di Ismael!» – Secondo le anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto, Ismael cerca di portare a compimento il suo diabolico piano – distruggere la famiglia Dos Casas – con ogni mezzo. Il principale obiettivo di questo disegno criminale è Camila. La moglie di Hernando trova conferma dei sospetti riguardanti il nuovo arrivato e del suo coinvolgimento nella morte di Rogelia da Nicolás, il quale ha raccolto le ultime parole della governante prima della sua tragica fine.

Il Segreto anticipazioni delle puntate spagnole e trame future – «Le indagini di Camila Valdesace sull’operato di Ismael/Damián»

Secondo le anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto – che vedremo in Italia verso la fine di ottobre 2017 – a complicare le cose è la sincera confessione del ragazzo a suo padre, il quale scopre finalmente di non aver perso il suo amato figlio Damián. L’uomo, offuscato dall’amore che prova e dalla gioia di averlo finalmente ritrovato, non riuscirà ad accettare le accuse mosse dalla Valdesace. A Camila non resta che continuare a indagare per proprio conto sul coinvolgimento del giovane anche in un altro crimine, precedente a quello di Rogelia: la feroce eliminazione di Remedios, uccisa da Elías, complice un altro misterioso assassino. Per confermare questa tesi la donna deve recarsi alla clinica dove è stata uccisa l’anziana domestica, portando con sé una foto di Damián per il riconoscimento. Ebbene, la cubana ha la conferma del suo atroce sospetto, e decide di avvertire il marito. Tuttavia non riesce neppure ad arrivare a casa, perché…