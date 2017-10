Linea Verde, anticipazioni di oggi domenica 8 ottobre 2017. Oggi Domenica 8 ottobre Linea Verde, su Rai1 alle 12.20, andrà alla scoperta del fiume Aniene, che nasce al confine tra Lazio e Abruzzo dai Monti Simbruini, bagna Subiaco, prosegue il suo corso verso Tivoli e la campagna romana per unirsi al Tevere dopo un viaggio di 99 km. Un fiume ricco di storia e di storie che rappresenta anche una risorsa fondamentale per l’agricoltura delle zone che attraversa. Nel suo percorso Daniela Ferolla sarà al laghetto di San Benedetto, presso il Monastero benedettino di Santa Scolastica.

Linea Verde, anticipazioni: alla scoperta delle bellezze di Tivoli!

Patrizio Roversi dall’alto cercherà la sorgente dell’Aniene e in un continuo rimando tra passato e presente, tra storia e attualità, racconterà dei Romani che già usavano il fiume per approvvigionare la città, dei Monasteri del Sacro Speco e di Santa Scolastica e della bellezza delle architetture di Tivoli, dove sorgono Villa Adriana, Villa d’Este e Villa Gregoriana. Si scoprirà che il fiume è anche divertimento: con un gruppo di giovani che hanno creato un’associazione per la pratica di sport acquatici Daniela sarà alle prese con il rafting.

Linea Verde, anticipazioni di oggi domenica 8 ottobre 2017: Aniene, un fiume ricco di sorprese!

Risorsa importante per l’agricoltura, il fiume aiuta alcune coltivazioni molto particolari e fortemente legate al territorio come quella della fagiolina di Arsoli, un legume che ha trovato nella Valle dell’Aniene il suo habitat ideale. Si assisterà alla sua raccolta e alla cosiddetta battitura. Il viaggio di Linea Verde alla scoperta dell’Aniene si concluderà a pochi chilometri da Roma, in un’area protetta dove due fratelli gestiscono un’azienda a filiera cortissima che punta tutto sulla diversificazione dei prodotti e la vendita diretta.