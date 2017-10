Papa Francesco, l’Angelus di oggi domenica 8 ottobre 2017 in Piazza San Pietro. Come di consueto oggi domenica 8 ottobre 2017 il Papa terrà l’Angelus in Piazza San Pietro, momento molto atteso dai fedeli, che accorrono in Vaticano per ascoltare le parole del Pontefice. Su Rai1 l’Angelus verrà trasmesso dal programma A sua immagine, dopo l’appuntamento con la celebrazione eucaristica, che questa settimana verrà trasmessa dalla Chiesa Santa Maria Stella del Mattino in Vallata (AV).

Papa Francesco, l’importante discorso al congresso “La dignità del minore nel mondo digitale”.

In attesa di scoprire le parole del Papa, vi riproponiamo l’importante discorso del Pontefice al congresso “La dignità del minore nel mondo digitale”. “Il problema della protezione efficace della dignità dei minori nel mondo digitale” è un nuovo e gravissimo fenomeno “caratteristico del nostro tempo”. E’ quanto ha affermato Papa Francesco rivolgendosi ai partecipanti al Congresso internazionale “La dignità del minore nel mondo digitale” promosso a Roma dalla Pontificia Università Gregoriana. Si deve operare concordemente – ha aggiunto – per proteggere la dignità e i diritti dei minori. “Dobbiamo farlo con decisione e con vera passione, guardando con tenerezza a tutti i bimbi che vengono al mondo, ogni giorno e sotto ogni cielo, bisognosi anzitutto di rispetto, ma anche di cura e di affetto per poter crescere in tutta la meravigliosa ricchezza delle loro potenzialità”.

Papa Francesco, le parole pronunciate durante Congresso internazionale “La dignità del minore nel mondo digitale”.

Il Vangelo – ha ricordato il Pontefice – ci parla “dell’affetto e dell’accoglienza di Gesù per i bambini” che prende fra le braccia e benedice:“E le parole più dure di Gesù sono proprio per chi dà scandalo ai piccoli: ‘Conviene che gli venga appesa al collo una macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare’. Dobbiamo dunque dedicarci alla protezione della dignità dei minori con tenerezza ma anche con grandissima determinazione, contrastando con tutte le forze quella cultura dello scarto che oggi si manifesta in molti modi a danno soprattutto dei più deboli e dei più vulnerabili, come sono appunto i minori”.

Il “digital world” – ha osservato il Santo Padre – è un nuovo mondo che suscita ammirazione e fascino ma anche “timori e forse paura”. In pochi decenni – ha spiegato il Papa – sono stati trasformati “il nostro ambiente di vita e il nostro modo di comunicare e di vivere”. Si stima siano oltre 800 milioni i minori che utilizzano Internet. Che cosa – ha chiesto il Papa – trovano nella rete?. “Dobbiamo avere gli occhi aperti e non nasconderci una verità che è spiacevole e non vorremmo vedere. Del resto, non abbiamo forse capito abbastanza in questi anni che nascondere la realtà degli abusi sessuali è un errore gravissimo e fonte di tanti mali?”.