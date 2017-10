Stefano Bettarini e Simona Ventura sono stati una coppia innamorata per anni, ma qualcosa sì è poi rotto. Da lì i due si sono separati, ed i rapporti tra loro non sono stati semplici. Simona Ventura e Stefano Bettarini, però, oggi sono tornati ad avere un rapporto sereno per il bene dei figli, come dimostra una foto postata sui social. La conduttrice e l’ex calciatore hanno posato per la prima volta insieme per un selfie. L’occasione? Il compleanno del loro primogenito Niccolò, che lo scorso 5 ottobre ha spento 19 candeline.

Stefano Bettarini, la speciale dedica al figlio Niccolò.

A pubblicare lo scatto su Instagram c’ha pensato Stefano, che accompagnando l’immagine a tre con l’ex moglie e il ragazzo ha scritto: “Always Priorità“. Poi in un altro post Bettarini ha fatto una tenera dedica al suo primo figlio: “Ogni anno che passa mi ricorda il regalo più bello che la vita mi ha fatto regalandomi Te e tuo fratello. Il mio primogenito… Il mio primo orgoglio… Sono sempre stato fiero di te e lo sarò sempre! Sorrido pensando a quanta strada hai già percorso, mi emoziono pensando alla strada che ancora devi percorrere, ti auguro di avere sempre tanta voglia di CRESCERE… E da questo giorno speciale in poi, spero che il tuo cammino sia sempre luminoso e ricco di soddisfazioni, auguri Nik“. Sul suo account Simona ha invece fatto sapere: “Negli anni ti ho visto crescere, soffrire, gioire, arrabbiarti, amare, odiare. I tuoi sogni e i tuoi obbiettivi sono più vicini di quello che pensi. Happy birthday Nick!”.