Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: protagoniste saranno le scalature

Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: via alle scalature. I tagli di capelli medi e i tagli di capelli lunghi sono un must. Soprattutto per le donne che non hanno il coraggio di attuare un taglio di capelli netto. Le sfilate che hanno presentato tagli di capelli medi e medio-lunghi portabili, eclettici, iper femminili: dai caschetti lunghi di Céline ai carré ferrei di Isabel Marant. Dal rigoroso allo scalato, scelta quest’ultima che permette di adattare il taglio di capelli a qualsiasi forma del viso, i tagli di capelli medi e i tagli di capelli lunghi hanno colonizzato passerelle e streetstyle. I tagli di capelli medi scalati sono senza dubbio tra i grandi protagonisti della moda capelli 2018. Non troppo corti, né eccessivamente impegnativi, i capelli medi scalati si prestano a moltissime interpretazioni. Non sarete di certo sorprese nel constatare che anche quest’anno il long bob sarà ancora una certezza: del resto, il taglio di capelli di media lunghezza per antonomasia rimane una delle scelte più amate dalle donne, grazie anche alla sua versatilità.

Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: il protagonista sarà il taglio di capelli a scodella.

Un caschetto cortissimo, frastagliato e irregolare, conosciuto anche come “taglio a scodella“, è uno dei tagli di capelli corti più fashion secondo le tendenze capelli dell’autunno inverno 2017-2018. Non facilissimo da portare, questo haircut glam-chic molto sfilato e più pieno nella parte alta, con tanto di ciuffo o frangia geometrica, è indicato soprattutto per quante hanno capelli lisci e sottili e un viso dai lineamenti regolari. Se così non fosse, si può tranquillamente ripiegare su un più tradizionale bob xxs, leggermente più corto dietro – altro must-have dell’autunno inverno. In questo caso però, cercate di evitare linee rette e tagli di capelli alla pari, meglio puntare su scalature multiple, dinamismo e giochi di volume, come insegna il bob destrutturato.