Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame delle puntate della settimana dell’8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 ottobre 2017 – «Tanti colpi di scena in arrivo» –Secondo le anticipazioni della soap opera bavarese Sturm der Liebe, Tempesta d’amore, sono molto avvincenti le trame delle puntate da domenica 8 a sabato 14 ottobre 2017. Adrian se ne andrà con Clara dal Fürstenhof, chiudendo così la corrente stagione e portandoci nella tredicesima. Oskar delude Tina che lo lascia. Molte altri colpi di scena ci attendono, vediamole dettagliatamente.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, le trame delle puntate della settimana 8-14 ottobre 2017: «La decisione di Tina Kessler!»

Le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, riportano che, nel frattempo, Susan propone ad Adrian di trasferirsi con Clara in Giappone. Qui potranno investire e dare vita ad una attività tutta loro. Tina, ormai delusa in modo indicibile da suo marito, lo lascia. David farà il possibile per riavvicinarsi a lei. Ella e la sua amica Rebecca si scambieranno una promessa. Intanto i Sonnbichler tentano di far riavvicinare Michael e Natascha. Beatrice è molto preoccupata. La sorella ha recuperato la memoria e lei potrebbe essere accusata di tentato omicidio. Per salvaguardarsi dalla prigione, le racconta che è stata ritrovata in fin di vita. Si trovava vicino ad una baita sperduta presso Bichelheim. Le dice anche che voleva suicidarsi e ha cercato infatti di togliersi la vita. Era delusa e scossa, dopo avere scoperto il tradimento di Nils con Natascha.