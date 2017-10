Uomini e Donne anticipazioni gossip e news Trono Over – «Le nuove puntate: cappelli e mummie» – Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano che nella settimana appena finita, giovedì 5 ottobre, si sono registrate le nuove puntate del Trono Over. Tina ringrazia il pubblico che la accoglie sempre con un grande applauso. La conduttrice però la stuzzica dicendo che non è esattamente così, dato che è lei che se lo chiama. Si parte dal riassunto della scorsa puntata, quindi viene messa una seduta al centro e Tina scappa fuori dallo studio per andare a prendere la mummia che oggi reca un nuovo cartello: “va bene anche volontario per pelle rovinata”. Entra allora in studio Gemma, che consegna alla bionda opinionista un copricapo per abbellire la mummia.

Ma, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, Tina non accetta il cappello, piuttosto è ansiosa di sapere quali siano le novità sulla sua “love story”, mentre Gianni scherza sull’auto monovolume che è venuta a prenderla. Nel frattempo Giorgio ride di cuore per i gesti della Cipollari. Il Gabbiano chiede a Gemma se le manchino i suoi baci, ma la Galgani, con un sorriso, risponde di no!