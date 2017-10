Uomini e Donne anticipazioni gossip e news Trono Classico e Gay – «Le nuove puntate: tronisti, corteggiatori e corteggiatrici» Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano che venerdì 6 ottobre si sono registrate le nuove puntate del Trono Classico e Gay. Entrano i tronisti Alex, Mattia, Paolo, e Sabrina con i rispettivi corteggiatori e corteggiatrici: per Sabrina Nicolò F., Nicolò, Simone, Fabrizio; per Alex, Claudio, Alessandro, Matteo e Riccardo; per Mattia e Paolo ci sono Nilufar e poi Angela, poi Vittoria, Ester, Valeria, Silvia, Valentina.

Le anticipazioni di Uomini e Donne mostrano l’esterna di Angela con Paolo. I due, sono seduti a tavola sul bordo della piscina, lei spiega il motivo per cui si è dichiarata nei suoi confronti pur piacendole anche Mattia e trova che con Ester lui si comporti solamente da amico con il quale giocare a biliardo; seduti sul divano si scambiano tenerezze e lui, baciandola sulla guancia, le dice “Pensami”. In seguito, in studio, Ester sottolinea come Angela faccia sempre le stesse cose, e replica alla sua critica accusando la rivale di essere troppo “ammiccante”.