Anticipazioni Uomini e Donne Gossip e News Trono Classico e Gay e Temptation Island – «Il punto al 9 ottobre 2017: le nuove puntate di U&D!» – Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, giovedì 5 e venerdì 6 ottobre 2017 si sono registrate le nuove puntate, rispettivamente del Tono Over e del Trono Classico e Gay. Quali appassionanti svolte ci riserva il salotto dell’amore di Maria de Filippi? Riusciranno i nostri eroi a trovare l’anima gemella e compagna della loro vita? Nel frattempo vediamo insieme qualche sviluppo…

Anticipazioni Uomini e Donne Gossip e News Trono Classico e Gay e Temptation Island – «Ancora Selvaggia e Francesco!»

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne e le news e gossip di Temptation Island, tornano in studio Francesco e Selvaggia, dopo la scorsa puntata lui ha iniziato a telefonarle e mandarle messaggi perché tiene a lei, ma Selvaggia non gli ha voluto rispondere per gli attacchi ricevuti da parte sua sui social e nel programma. I due discutono animatamente, Francesco dice che dopo quindici giorni che non si vedono lei gli manca, ma lei risponde di non voler per il momento tornare da lui anche se vede che tiene a lei e si è commossa a rivederlo. Francesco accetta sommessamente la sua decisione, allora Maria propone ai due di uscire dallo studio insieme e parlare…