Vincitore Tale e Quale Show 2017 è Filippo Bisceglie che ha imitato Franco Califano

Stasera, sabato 7 ottobre 2017 è eccezionalmente andata in onda la terza puntata di Tale e Quale Show 2017. Lo show di Carlo Conti ha momentaneamente abbandonato il consueto appuntamento del venerdì sera per poter dare spazio alla partita della nazionale Italia Macedonia ed è andato in onda stasera. La puntata di oggi ha regalato tantissime emozioni, e giudice speciale è Ambra Angiolini, che a fine puntata ha parlato del suo ultimo lavoro cinematografico, al cinema dal 26 ottobre.

Tale e Quale Show 2017, la classifica ed il vincitore della terza puntata di stasera, 7 ottobre 2017.

Stilare una classifica stasera non è stato per niente facile: i giurati sono stati abbastanza concordi sulle ultime posizioni per eccessiva difficoltà dell’imitazione, ma decidere in particolar modo le prime posizioni non è stato semplice. Al dodicesimo posto troviamo Benedetta Mazza con 25 punti. All’undicesimo posto c’è Alessia Macari con 29 punti. Al decimo posto troviamo Platinette con 31 punti. Nono è Federico Angelucci con 35. Seguono all’ottavo posto Claudio Lippi con 37 punti, al settimo posto Edy Angelillo con 43 punti, al sesto Valeria Altobelli con 46 punti. Quinto posto per Marco Carta con 51 punti. Quarta è Annalisa Minetti con 57 punti. Arriviamo sul podio: al terzo posto c’è Piero Mazzocchetti con 63 punti. Secondo posto per Donatella Rettore con 65 punti. Vince questa terza serata di Tale e Quale Show 2017 Filippo Bisciglie con 82 punti!