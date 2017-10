Il Segreto, le anticipazioni della puntata del 9 ottobre 2017: il parto di Candela. Si apre oggi una nuova settimana in compagnia della soap spagola Il Segreto. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi, lunedì 9 ottobre 2017. Candela riceve una visita misteriosa, in seguito alla quale riacquista i sensi. Il momento del parto si avvicina, e Candela riesce a dare alla luce un bel maschietto cui danno il nome di Carmelito. Un momento che poteva essere di gioia, però, si trasforma in una tragedia: Candela perde nuovamente i sensi ed il bambino non respira.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 9 ottobre 2017: il segreto di Ismael.

Le anticipazioni ufficiali de Il Segreto rivelano che Francisca chiarirà a Raimundo alcuni aspetti del suo rapporto con Cristobal. Hernando, intanto, mostra alla moglie Camila cosa ha trovato: la cartellina che riguarda Ismael. Anche Camila deve sapere che l’uomo può essere pericoloso, e Hernando vuole mettere la moglie al corrente della situazione. Hernando e Camila cercano quindi di parlare con Beatriz, che però nega, davanti al padre, i sentimenti che nutre verso Ismael. Hernando, inoltre, scopre che il misterioso ragazzo non è il vero Ismael. La situazione sta precipitando, Hernando è molto preoccupato e decide di chiamare la Guardia Civile.