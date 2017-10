Anticipazioni Beautiful tutte le trame delle puntate della settimana del 9, 10, 11, 12, 13, e 14 ottobre 2017 – Scopriamo insieme le anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 da lunedì 9 a sabato 14 ottobre alle ore 13:40. Charlie confida a Pam i suoi sospetti riguardo ad una possibile relazione tra Ridge e Quinn e le mostra una prova inconfutabile: un fazzoletto macchiato di rossetto con il quale Quinn ha pulito le labbra a Ridge dopo averlo baciato in bagno a casa Forrester. Brooke si reca in ufficio da Bill per augurargli buon compleanno. Nonostante i due siano sempre più vicini, Brooke è sempre convinta di voler sposare Ridge.

Secondo le anticipazioni di Beautiful, Ridge e Quinn cercano di raffreddare i rapporti, mentre Charlie e Pam continuano ad indagare convinti che tra i due ci sia una storia. Eric va alla Forrester a fare visita a Quinn ed è felice di vedere che finalmente moglie e figlio riescano a lavorare insieme in armonia. Alla Spencer Publications, Bill, si rallegra del regalo di compleanno reicevuto da Brooke e per sdebitarsi a sua volta le ha donato un ciondolo che porta sempre al collo, dichiarandole tutto il suo amore.